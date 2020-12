Le migliori bollicine italiane da abbinare non solo al pesce

Leggi su gqitalia

(Di domenica 20 dicembre 2020) Le, che passione. Ci sono vini nobili, virtuosi e insieme stupendamente provocanti. Appena versati nel calice, già mostrano quanto valgono. Il colore e il perlage sono come certi sguardi che ti ipnotizzano. Ma per fortuna c’è ancora ben altro da gustare. Ecco allora una sfilata di spumanti di sostanza. Con i quali brindare e accompagnare diverse delizie anche sulla tavola. Il magico calice\ Altemasi Trentodoc Riserva Graal 2013 Altemasi Trentodoc Riserva Graal 2013Il riferimento alla sacra coppa del ciclo di Re Artù potrebbe apparire un po’ ambizioso. Eppure un calice di Altemasi Trentodoc Riserva Graal 2013, se non fa miracoli, è comunque uno spumante incantevole. Il millesimato composto da un 70% di Chardonnay e il 30% di Pinot Nero affina sui lieviti 6 anni. Il Graal ha davvero una struttura sorprendente, vivace e insieme cremoso con un finale appena ...