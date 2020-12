Lazio-Napoli, Riccio: “Serata infelice, oggi è mancato tutto. Assenze? Niente alibi, squadra lenta e prevedibile” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lazio ritrova il successo all'Olimpico.Si lascia alle spalle la crisi la Lazio di Simone Inzaghi, che vince e convince nella sfida di questa sera contro il Napoli terminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Un successo convincente deciso dalle reti di Immobile e Luis Alberto che rilanciano le ambizioni dei biancocelesti e infliggono il secondo ko di fila agli azzurri. Risultato analizzato al triplice fischio dal vice di Gattuso, Riccio, in sala stampa."Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene. Non siamo stati solidi, ma lenti e prevedibili. tutto quello che abbiamo creato, nel primo tempo, è stato figlio della confusione. È stata una Serata infelice, ma non ne facciamo un dramma anche se è la seconda sconfitta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laritrova il successo all'Olimpico.Si lascia alle spalle la crisi ladi Simone Inzaghi, che vince e convince nella sfida di questa sera contro ilterminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Un successo convincente deciso dalle reti di Immobile e Luis Alberto che rilanciano le ambizioni dei biancocelesti e infliggono il secondo ko di fila agli azzurri. Risultato analizzato al triplice fischio dal vice di Gattuso,, in sala stampa."Dal nostro punto di vista è stato fattopoco bene. Non siamo stati solidi, ma lenti e prevedibili.quello che abbiamo creato, nel primo tempo, è stato figlio della confusione. È stata una, ma non ne facciamo un dramma anche se è la seconda sconfitta ...

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - ItalianSerieA : New post: LA LAZIO SUPERA IL NAPOLI 2 – 0 - fabiopetrocelli : Sono bastate 2 trasferte contro le cosiddette 'grandi' e il #Napoli si è sciolto come neve al sole. #Gattuso non è… -