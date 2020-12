Lazio-Napoli: Luis Alberto gol del raddoppio, assist di Immobile (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) raddoppio della Lazio, la firma è quella di Luis Alberto. Gran gol da parte del fantasista spagnolo che nel secondo tempo segna il 2-0 nella sfida contro il Napoli. assist di Ciro Immobile, a segno precedentemente, per Luis Alberto che arriva al limite dell’area di rigore e con un bel tiro a giro col destro trafigge Ospina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020)della, la firma è quella di. Gran gol da parte del fantasista spagnolo che nel secondo tempo segna il 2-0 nella sfida contro ildi Ciro, a segno precedentemente, perche arriva al limite dell’area di rigore e con un bel tiro a giro col destro trafigge Ospina. SportFace.

