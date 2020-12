Lazio-Napoli, Inzaghi: 'Abbiamo strameritato di vincere. Il rinnovo? Vedremo dopo Natale...' (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rincorsa verso posizioni migliori è cominciata. Tre punti importantissimi, per la Lazio di Simone Inzaghi, ottenuti senza penare più di tanto per la prova incolore del Napoli. Un gol per tempo, di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) La rincorsa verso posizioni migliori è cominciata. Tre punti importantissimi, per ladi Simone, ottenuti senza penare più di tanto per la prova incolore del. Un gol per tempo, di ...

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - ParmaLiveTweet : Serie A, la Lazio batte il Napoli e si rilancia in classifica: 2-0 firmato Immobile e Luis Alberto… - Notiziedi_it : La Lazio vince e si rilancia in classifica. Napoli troppo brutto per essere vero -