Lazio-Napoli: Immobile gol da urlo, che girata di testa (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) La Lazio passa in vantaggio e la firma è del solito Ciro Immobile. Al 9? si sblocca Lazio-Napoli con la rete del bomber biancoceleste. È perfetta la girata di Immobile che di testa, in piena area di rigore, la gira all’incrocio dei pali. Una traiettoria imprendibile per Ospina che può assistere soltanto alla rete dell’1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Lapassa in vantaggio e la firma è del solito Ciro. Al 9? si sbloccacon la rete del bomber biancoceleste. È perfetta ladiche di, in piena area di rigore, la gira all’incrocio dei pali. Una traiettoria imprendibile per Ospina che può assistere soltanto alla rete dell’1-0. SportFace.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - Sir_Hawk : Napoli all over Lazio.. see pressure - vgsa_ : RT @CuriosidadesEU: GOL DA LAZIO! IMMOBILE! LAZIO 1-0 NAPOLI! -