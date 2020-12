Lazio – Napoli | Formazioni ufficiali | Live Match (Di domenica 20 dicembre 2020) Posticipo serale della 13a giornata di Serie A. Alle 20:45 allo stadio Olimpico va in scena la sfida d’alta classifica tra Lazio e Napoli, entrambe uscite scontente dopo il turno infrasettimanale. La Lazio vuole riscattare il pareggio a Benevento. Il Napoli la sconfitta di misura in casa dell’ Inter. Out Correa nella Lazio e Llorente L'articolo Lazio – Napoli Formazioni ufficiali Live Match proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Posticipo serale della 13a giornata di Serie A. Alle 20:45 allo stadio Olimpico va in scena la sfida d’alta classifica tra, entrambe uscite scontente dopo il turno infrasettimanale. Lavuole riscattare il pareggio a Benevento. Illa sconfitta di misura in casa dell’ Inter. Out Correa nellae Llorente L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - sportli26181512 : Tare: 'Caicedo poteva andare via in estate. Ora non è in vendita': Il ds della #Lazio, prima della sfida con il Nap… - lacquabagna : @pottervato AMO SINCERAMENTE SPERO VINCA LA LAZIO PERCHÉ SENNÒ IL NAPOLI SULERA LA ROMA PERÒ CHE PALLE LA LAZIO PERDE ALL’80% -