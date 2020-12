Lazio-Napoli, dove vederla. Crocevia per le ambizioni (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfida Inzaghi-Gattuso. Uno scontro diretto che può riscrivere le gerarchie Lazio-Napoli, dove vederla Lazio-Napoli, dove vederla Lazio-Napoli, dove vederla – Nel posticipo serale dello Stadio Olimpico non ci sarà modo di risparmiare né energie né ambizioni. Il Napoli vuole ufficialmente candidarsi come pretendente allo scudetto. La Lazio giocherà per provare a conquistare i tre punti e tornare tre le grandi nella parte alta della classifica e recuperare il terreno perso fino a questo momento. Da una parte Gennaro Gattuso, dall’altra Simone Inzaghi, ex calciatori e allenatori giovani che hanno in poco tempo dato il miglior assetto alle ... Leggi su ck12 (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfida Inzaghi-Gattuso. Uno scontro diretto che può riscrivere le gerarchie– Nel posticipo serale dello Stadio Olimpico non ci sarà modo di risparmiare né energie né. Ilvuole ufficialmente candidarsi come pretendente allo scudetto. Lagiocherà per provare a conquistare i tre punti e tornare tre le grandi nella parte alta della classifica e recuperare il terreno perso fino a questo momento. Da una parte Gennaro Gattuso, dall’altra Simone Inzaghi, ex calciatori e allenatori giovani che hanno in poco tempo dato il miglior assetto alle ...

