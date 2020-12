Lazio, Marusic: «Mi alleno sempre per calciare col sinistro» (Di domenica 20 dicembre 2020) Adam Marusic ha parlato nell’intervallo di Lazio-Napoli Adam Marusic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’intervallo della partita contro il Napoli con i biancocelesti momentaneamente in vantaggio. «Siamo entrati bene dal 1?, ma anche il Napoli ha giocato bene. Dobbiamo andare al 100% su ogni palla. Io e Immobile proviamo sempre in allenamento questi movimenti, ma io devo migliorare col sinistro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Adamha parlato nell’intervallo di-Napoli Adam, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’intervallo della partita contro il Napoli con i biancocelesti momentaneamente in vantaggio. «Siamo entrati bene dal 1?, ma anche il Napoli ha giocato bene. Dobbiamo andare al 100% su ogni palla. Io e Immobile proviamoin allenamento questi movimenti, ma io devo migliorare col». Leggi su Calcionews24.com

pasqualinipatri : Lazio-Napoli, Marusic al termine del primo tempo: “Continuiamo così, io ed Immobile proviamo sempre questi cross in… - Noibiancocelest : Lazio-Napoli, Marusic nell’intervallo: “Sto allenando molto il mio piede sinistro. Siamo entrati in campo come vole… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Adam Marusic: 'L'assist gol per Ciro Immobile? Mi sono allenato tanto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Adam Marusic: 'L'assist gol per Ciro Immobile? Mi sono allenato tanto' - lazio_magazine : LAZIO - Adam Marusic: 'L'assist gol per Ciro Immobile? Mi sono allenato tanto' -