Lazio | Escalante | «Oggi partita da dieci | così possiamo vincere sempre»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gonzalo, protagonista di-Napoli, ha analizzato la vittoria ai microfoni della radio ufficiale Lavince contro il Napoli, tra i protagonisti del match anche. Ecco le parole del numero 18 sulle frequenze della radio ufficiale: «Sono contento,bellissima per me e per la squadra. Ora pensiamo a mercoledì e giochiamo come. Tutte le partite sono diverse,è stata da, ora pensiamo al Milan.tanta roba, abbiamo giocato bene, semplice. Il mio ruolo? Mi sento bene come play, davanti alla difesa». Leggi su Calcionews24.com