L'avventura di Luna Rossa in Nuova Zelanda raccontata dalla passione per il mare di una riminese (Di domenica 20 dicembre 2020) ... a inizio carriera, l'ha portata a ricoprire importanti incarichi per il Giro d'Italia, la 1000Miglia, la Gazzetta dello Sport, la Juventus F.C. e la Nazionale di Calcio Italiana. Di grande prestigio ... Leggi su riminitoday (Di domenica 20 dicembre 2020) ... a inizio carriera, l'ha portata a ricoprire importanti incarichi per il Giro d'Italia, la 1000Miglia, la Gazzetta dello Sport, la Juventus F.C. e la Nazionale di Calcio Italiana. Di grande prestigio ...

infoitsport : L’avventura di Luna Rossa in Nuova Zelanda raccontata dalla passione per il mare di una riminese - news_rimini : L’avventura di Luna Rossa in Nuova Zelanda raccontata dalla passione per il mare di una riminese - mariobianchi18 : Il #19dicembre 1976 con l'ammaraggio dell'#Apollo17 si conclude l'avventura dell'uomo sulla Luna. L'ultimo equipagg… - ValeryLombardi4 : Questa è una grande avventura, di mare, di sport e tecnologia. Chi può, segua e si interessi. Può aiutare nei lungh… - Monbayvillabb1 : @lunarossa @Prada @Pirelli Riparte la grande bella avventura con Luna rossa ! Già 2 notti quasi insonni ! Viva la grande vela ?? -