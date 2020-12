Lavori di manutenzione in via Piacenza, Salerno senza acqua in alcune zone (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salerno Sistemi SpA comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Picenza, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Lunedì 21 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Picenza dal civico n° 111 al civico n° 107; via Torino; via Ticino; via Mincio; Traversa Zarra; via Raffaele Mauri dal civico n° 210 al civico n° 214. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSistemi SpA comunica che, al fine di eseguire interventi distraordinaria in via Picenza, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Lunedì 21 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Picenza dal civico n° 111 al civico n° 107; via Torino; via Ticino; via Mincio; Traversa Zarra; via Raffaele Mauri dal civico n° 210 al civico n° 214. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la preditorbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata L'articolo ...

Nei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, dalle ore 03.00 di mercoledì 23 dicembre, i tecnici di Publiacqua completeranno i lavori di manutenzione straordinaria al Serbatoio di Colonnata iniziati qu ...

Autostrade per l'Italia: cantieri sulla Rete Ligure attivi nei giorni di festa per sfruttare i ridotti volumi di traffico

200 tecnici e operai continueranno a effettuare no-stop interventi di monitoraggio e manutenzione, così da minimizzare l’impatto sugli utenti ...

