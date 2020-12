‘Laura perdonami’ | mette incinta due sorelle e chiede scusa durante la diretta di Conte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020) Le dirette Facebook del premierper l’annuncio dei nuovi decreti sono sempre soggetti a commenti di ogni tipo. Da chi non vuole trascorrere il Natale con la suocera a chi ringrazia perché i figli spendono di meno nei bar, un commento in particolare è impazzato sui sociall’ultimo Decreto Natale. “Laura ti prego, perdonami. Te lo chiedo davanti a tutti l’Italia! Io non volevo andare con tua sorella, ma lei insisteva e io ho ceduto. Ho anche il video mentre facciamo l’amore dove le dico “Laura non lo merita”“, alla vista di queste parole milioni di italiani hanno acquisito uno screenshot del commento. Leggi anche: Decreto Natale: dai pranzi in famiglia all’uscita dalla Regione, come aggirare il Dpcm E c’è un di più: “Ora che anche tua sorella, come te, èvorrei che le mamme dei miei primi figli facessero pace e ...