L' amico di Genovese indagato per spaccio | Era una bella festa finita male Ho rivisto la ragazza | mi ha abbracciato

(Di domenica 20 dicembre 2020) Daniele Leali, il braccio destro dell'imprenditore accusato di stupro, è appena tornato da Bali: "La droga? Non so da dove venisse, ma io non c'entro. Forse il mix di alcol, stupefacenti e sesso ha portato Alberto ad andare oltre. Se le accuse sono vere, vuol dire che ha una...

cronaca_news : L'amico di Genovese indagato per spaccio: 'Era una bella festa finita male. Ho rivisto la ragazza, mi ha abbracciat… - ferociouspie : Ma vaffanculo. Caso Genovese, parla l’amico Leali: “Era innamorato della ragazza che lo ha accusato di stupro”. - infoitinterno : L'amico di Genovese: 'Era una bella festa finita male. Ho rivisto la ragazza, mi ha abbracciato' - infoitinterno : Caso Genovese, parla l’amico Leali: “Era innamorato della ragazza che lo ha accusato di stupro” - infoitinterno : Alberto Genovese, parla l'amico rientrato in Italia: «Gli dicevo di cambiare vita, le ragazze si autoinvitavano» -

Ultime Notizie dalla rete : amico Genovese

a. a. Alle feste di Alberto Genovese non c'erano solo 18enni in cerca di droga gratis, ma "artisti, manager, impiegati, imprenditori, quasi tutte coppie. (Liberoquotidiano.it) Non sono uno spacciatore ...Dato il network infinito di persone che conosco, non è un problema invitare una ventina di persone. «Verso le 24 comunico con un messaggio ad Alberto che andiamo via». Lo vedevo sempre assente, probab ...