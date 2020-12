“Labbra e plastica”. Travaglio brutale, la foto di Maria Elena Boschi: “Chiamatela Marchetta Viva” (Di domenica 20 dicembre 2020) "Labbra e plastica, pelle e monopattini". Il Fatto quotidiano sceglie la foto di Maria Elena Boschi e l'accostamento con il titolo è un perfido messaggio (politico) subliminale: si parla degli emendamenti dei renziani, che fanno definire Italia Viva al giornale diretto da Marco Travaglio "Marchetta Italia" per il sospetto di favori a questa o quella lobby. L'ultimo, in ordine di tempo, sarebbe stato l'emendamento poi ritirato che avrebbe regalato qualche milione ai dentisti, abilitati gli interventi di chirurgia estetica. E nella categoria degli odontoiatri rientra anche il fidanzato della Boschi, l'attore Giulio Berruti. Apriti cielo. Ma quel "Labbra e plastica" sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) ", pelle e monopattini". Il Fatto quotidiano sceglie ladie l'accostamento con il titolo è un perfido messaggio (politico) subliminale: si parla degli emendamenti dei renziani, che fanno definire Italiaal giornale diretto da MarcoItalia" per il sospetto di favori a questa o quella lobby. L'ultimo, in ordine di tempo, sarebbe stato l'emendamento poi ritirato che avrebbe regalato qualche milione ai dentisti, abilitati gli interventi di chirurgia estetica. E nella categoria degli odontoiatri rientra anche il fidanzato della, l'attore Giulio Berruti. Apriti cielo. Ma quel "" sembra ...

Luciano Nobili, pit-bull del renzismo in Parlamento e in tv, giura che del fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, sapeva ben poco. Tantomeno che l’emendamento da lui presentato nella legge ...

Emendamento alla manovra per consentire ai dentisti di fare ritocchi estetici. Il sospetto su Italia viva: “aiutino” al fidanzato della Boschi

Sul sito si legge: “Benvenuti in dr. Lipbeauty, la casa delle Labbra e del Sorriso ... sono è una battaglia che da sempre combatte la Società italiana di chirurgia plastica contro “il diffusissimo ...

Luciano Nobili, pit-bull del renzismo in Parlamento e in tv, giura che del fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, sapeva ben poco. Tantomeno che l'emendamento da lui presentato nella legge ...Sul sito si legge: "Benvenuti in dr. Lipbeauty, la casa delle Labbra e del Sorriso ... sono è una battaglia che da sempre combatte la Società italiana di chirurgia plastica contro "il diffusissimo ..."