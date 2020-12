La Verità | Suarez ha rivelato ai pm che fu Paratici ad indirizzarlo all’Università di Perugia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 dicembre 2020) Poco meno di due ore di interrogatorio in videoconferenza. E’ la durata dell’audizione di Luisda parte della Procura di, come persona informata dei fatti. Le indiscrezioni, sui quotidiani, ci sono, anche se sul colloquio con gli inquirenti resiste il riserbo.avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo le domande di esame, di essere stato avvertito dalla Juve due giorni prima della prova che del passaggio in bianconero non se ne faceva più nulla. Di aver firmato un precontratto a fine agosto. E, secondo quanto scrive La, il calciatore avrebbe anche fatto il nome di. “Il giocatore, a quanto risulta alla, di fronte agli inquirenti hache l’Università umbra gli sarebbe stata indicata dall’«entourage» della Juventus ...