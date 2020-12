La vera storia di Donato Bilancia, il più temuto serial killer italiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mi è capitato di incrociare Donato Bilancia solo una volta, in un bar di Sturla, sul lungomare genovese. Era il ’98 e lui era già un assassino consumato. Ovviamente ho realizzato che quell’uomo fosse Bilancia solo un paio d’anni dopo, osservando la sua immagine sui giornali, dopo la cattura, quando divenne il più temuto serial killer italiano. Nel bar, fra le altre, era appesa una sua foto: sorridente, abbronzato, Lacoste blu e sigaretta in mano. Il locale si chiamava Big Ben e ora non c’è più e non c’è più neppure lui, Walter, come Bilancia s’era ribattezzato schifando il nome di Donato. È morto di Covid il 16 dicembre scorso, a 69 anni, nel carcere Due Palazzi di Padova. Il virus non teme nessuno, neppure gli assassini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mi è capitato di incrociaresolo una volta, in un bar di Sturla, sul lungomare genovese. Era il ’98 e lui era già un assassino consumato. Ovviamente ho realizzato che quell’uomo fossesolo un paio d’anni dopo, osservando la sua immagine sui giornali, dopo la cattura, quando divenne il più. Nel bar, fra le altre, era appesa una sua foto: sorridente, abbronzato, Lacoste blu e sigaretta in mano. Il locale si chiamava Big Ben e ora non c’è più e non c’è più neppure lui, Walter, comes’era ribattezzato schifando il nome di. È morto di Covid il 16 dicembre scorso, a 69 anni, nel carcere Due Palazzi di Padova. Il virus non teme nessuno, neppure gli assassini ...

