La vera Lazio domina il Napoli | 2-0

(Di lunedì 21 dicembre 2020) – Quella di oggi è la, unache ha avuto un po’ più di tempo per riposare, per ricaricare le batterie e adoperare tutte le energie recuperate perre per 90 minuti undebole in attacco, col solo Lozano a ricordarsi dove stava la porta avversaria, e con una difesa piuttosto distratta, nonostante la grande capacità di Koulibaly di intercettare quasi tutte le palle. E in quel quasi si leggono i due gran gol di Immobile e di Luis Alberto. Parliamone subito di questi gol, uno meglio dell’altro. Quello di Immobile è da manuale del calcio, come diceva Altafini. È il nono minuto del primo tempo quando Marusic, che oggi ha prenotato un posto da esperto balistico alla Nasa, fa partire un missile preciso al millimetro sulla testa di Ciro che si presenta puntualissimo in orbita girando ...