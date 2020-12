La storia di Zucchero e la depressione | “Amore e musica mi hanno salvato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Adelmo Fornaciari in arteè un cantautore e musicista italiano, che ha unito lasoul e blues, tipica degli Stati Uniti, con laleggera italiana creando uno stile di blues innovativo, grazie al quale è diventato uno dei maggior interpreti del genere i Italia. Si stima, infatti, che in oltre trent’anni di carriera abbia venduto oltre 65 milioni di dischi, ed è stato il primo artista, nel 1990, ad esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino e l’unico italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994. Altra cosa fondamentale è la sua comparsa su The Faber Companion to 20th Century Popular Music, la più famosa enciclopedia dellamoderna del ventesimo secolo.può vantarsi di avere una carriera strepitosa, invece per quanto riguarda la sua ...