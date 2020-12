La Russia è ancora in cima alla lista dei cattivi (Di domenica 20 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha fatto uscire una dichiarazione per la stampa riguardo all’influenza malevola russa nel Mediterraneo. Lo statement è passato in secondo piano anche perché gli Stati Uniti sono colpiti da un attacco cyber senza precedenti e per il quale ci sono prove “chiare”, come ha detto lo stesso Pompeo, che la Russia sia il mandante attraverso gli hacker che lavorano clandestinamente per i suoi servizi di intelligence. Il coinvolgimento delle strutture del Cremlino nell’operazione che ha colpito molte agenzie federali americane (anche tra quelle più sensibili), diverse entità private statunitense, e pare sia allargato a diversi altri paesi del mondo, è evidentemente un fattore di discussione: il presidente Donald Trump ha per esempio minimizzato la situazione (come è comprensibile, quanto meno per ... Leggi su formiche (Di domenica 20 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha fatto uscire una dichiarazione per la stampa riguardo all’influenza malevola russa nel Mediterraneo. Lo statement è passato in secondo piano anche perché gli Stati Uniti sono colpiti da un attacco cyber senza precedenti e per il quale ci sono prove “chiare”, come ha detto lo stesso Pompeo, che lasia il mandante attraverso gli hacker che lavorano clandestinamente per i suoi servizi di intelligence. Il coinvolgimento delle strutture del Cremlino nell’operazione che ha colpito molte agenzie federali americane (anche tra quelle più sensibili), diverse entità private statunitense, e pare siargato a diversi altri paesi del mondo, è evidentemente un fattore di discussione: il presidente Donald Trump ha per esempio minimizzato la situazione (come è comprensibile, quanto meno per ...

