La roulette della ripresa

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il 6 ottobre, quando il Governo ha aggiornato le previsioni sui conti pubblici, il rischio era stato messo in conto. Quello di uno scenario avverso, con un’impennata dei contagi “nei mesi finali del 2020” e il raggiungimento di “livelli di guardia” negli ospedali. Definizioni di ampio respiro, ma che marcavano bene l’impatto disastroso sull’economia: Pil a -10,5% quest’anno, appena a +1,8% nel 2021. In pratica la caduta a picco e l’azzeramento del senso del rimbalzo. Rispetto a due mesi e mezzo fa, i casi Covid sono aumentati in modo esponenziale (il 6 ottobre i contagi sono stati 2.677, 15.104 il 20 dicembre), così come il numero dei morti e dei ricoveri. E da fine ottobre sono arrivate nuove restrizioni, ora il lockdown di Natale. Stiamo andando dritti verso lo scenario di rischio? Innanzitutto bisogna ricordare che nelle sue valutazioni il Governo era partito da un altro scenario, ...