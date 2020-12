La registrazione dell’esame di Suarez: «il bambino porta cocummella, mangiare» (Di domenica 20 dicembre 2020) L’inchiesta sull’esame di Suarez continua a fornire particolari succulenti, ai limiti del surreale. Repubblica oggi fornisce altre perle sulla prova fasulla di italiano sostenuta dal giocatore per il tesseramento alla Juventus. In particolare sul suo italiano che definire stentato è poco. E infatti il quotidiano titola: “L’italiano inventato da Suarez”. “L’apice del grottesco” venne raggiunto quando al calciatore fu chiesto di riconoscere l’immagine di un cocomero. Suarez rispose così: «Il bambino porta cocummella, mangiare» Il quotidiano scrive: “«cocummella? Cocomeri!! Ahahahah» ridevano gli insegnanti, promuovendolo comunque a pieni voti. Ma non prima però di avergli fatto firmare autografi per i figli dei colleghi e aver scattato foto di rito come ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) L’inchiesta sull’esame dicontinua a fornire particolari succulenti, ai limiti del surreale. Repubblica oggi fornisce altre perle sulla prova fasulla di italiano sostenuta dal giocatore per il tesseramento alla Juventus. In particolare sul suo italiano che definire stentato è poco. E infatti il quotidiano titola: “L’italiano inventato da”. “L’apice del grottesco” venne raggiunto quando al calciatore fu chiesto di riconoscere l’immagine di un cocomero.rispose così: «Il» Il quotidiano scrive: “«? Cocomeri!! Ahahahah» ridevano gli insegnanti, promuovendolo comunque a pieni voti. Ma non prima però di avergli fatto firmare autografi per i figli dei colleghi e aver scattato foto di rito come ...

Holygod281 : RT @napolista: La registrazione dell’esame di Suarez: «il bambino porta cocummella, mangiare» Repubblica riporta le frasi registrate dalla… - napolista : La registrazione dell’esame di Suarez: «il bambino porta cocummella, mangiare» Repubblica riporta le frasi registr… - ZomBeBo : Chissà se farà la str0nz4 come con l'altro corso e bloccherà la registrazione della lezione per parlare in segreto… - heigirlx : @fightforgravity + ci comunicò sia che ci sarebbe stata la condivisione delle schermo che la registrazione dell’esa… -

Ultime Notizie dalla rete : registrazione dell’esame : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie