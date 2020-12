La rabbia dei ristoratori: 'La zona rossa a Natale? E' il colpo finale alle nostre attività' (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Perderemo tutto quello che avevamo iniziato a recuperare in questi giorni di zona gialla, con i locali aperti fino alle 18. Così saremo costretti a chiudere'. La rabbia di alcuni ristoratori di Parma ... Leggi su parmatoday (Di domenica 20 dicembre 2020) 'Perderemo tutto quello che avevamo iniziato a recuperare in questi giorni digialla, con i locali aperti fino18. Così saremo costretti a chiudere'. Ladi alcunidi Parma ...

Ultime Notizie dalla rete : rabbia dei Un Natale da asporto: la rabbia dei ristoratori biellese: “Una beffa crudele. E nessuno ci ripagherà” La Stampa Sassuolo, De Zerbi: “Ko colpa mia, se ci facciamo gol da soli devo farmi domande”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan ha fatto il mea culpa ai microfoni di Sky Sport.

Diablo Immortal, il provato dopo le prime ore di gioco

Abbiamo passato un po' di ore in compagnia della alpha di Diablo Immortal: un vero capitolo della serie in chiave mobile, seppur ancora non esente da problemi e dubbi.. Due anni fa durante il ...

