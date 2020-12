La pandemia e la nostra libertà. Una riflessione di fine anno (Di domenica 20 dicembre 2020) Si approssima il Natale e la fine dell’anno. Tempo di bilanci. La pandemia ha travolto le nostre vite, modificando profondamente il nostro modo di vivere. Ci ha forzato a riflettere su molti ambiti della nostra esistenza, ma in particolare sulla libertà. Sarà una riflessione lunga, dato che parte da sotto zero. Ma che comunque implica l’inizio dell’attenzione al tema. La pandemia sta facendo capire che la libertà non è affatto mancanza di regole, fisiche e mentali. La libertà sono le regole che consentono ad ogni individuo di esprimere al meglio le proprie caratteristiche fisiche e mentali. Essere liberi non è fuggire dal mondo per rifugiarsi nella bolla di un sogno. Esattamente il contrario. Essere liberi è organizzare la propria ... Leggi su formiche (Di domenica 20 dicembre 2020) Si approssima il Natale e ladell’. Tempo di bilanci. Laha travolto le nostre vite, modificando profondamente il nostro modo di vivere. Ci ha forzato a riflettere su molti ambiti dellaesistenza, ma in particolare sulla. Sarà unalunga, dato che parte da sotto zero. Ma che comunque implica l’inizio dell’attenzione al tema. Lasta facendo capire che lanon è affatto mancanza di regole, fisiche e mentali. Lasono le regole che consentono ad ogni individuo di esprimere al meglio le proprie caratteristiche fisiche e mentali. Essere liberi non è fuggire dal mondo per rifugiarsi nella bolla di un sogno. Esattamente il contrario. Essere liberi è organizzare la propria ...

Chiusa per otto anni, è stata completamente restaurata. Il sindaco: «Una giornata di festa, restituiamo il tempio alla comunità» ...

In almeno 60 stati le violenze delle forze di polizia e l’eccessiva delega a queste ultime per attuare le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 hanno causato violazioni dei diritti umani e in ...

