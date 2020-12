La nuova variante del Covid fa paura: il Belgio sospende tutti i collegamenti con il Regno Unito' (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l'Olanda anche altri paesi europei sono preoccupati dalla nuova variante più contagiosa del virus che è stata scoperta dalle autorità sanitarie di Londra. Il Belgio ha annunciato che sospenderà ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l'Olanda anche altri paesi europei sono preoccupati dallapiù contagiosa del virus che è stata scoperta dalle autorità sanitarie di Londra. Ilha annunciato cherà ...

Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - TheNightFlier : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - L'ITALIA SOSPENDE I VOLI PER LA GRAN BRETAGNA A CAUSA DELLA NUOVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS.. - edolo1980 : RT @vlavivlava: nuova variante di coronavirus -