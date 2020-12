La nuova mutazione del Covid-19 a Londra (Di domenica 20 dicembre 2020) La variante del virus Sars-Cov-2 che si è diffusa nell’Inghilterra sudorientale e nella città di Londra ha sconvolto i piani natalizi fatti dall’esecutivo di Boris Johnson. La versione mutata è molto più contagiosa (fino al 70 per cento in più) di quella presente nel Regno Unito e costituisce una minaccia da affrontare nel più breve tempo possibile. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 dicembre 2020) La variante del virus Sars-Cov-2 che si è diffusa nell’Inghilterra sudorientale e nella città diha sconvolto i piani natalizi fatti dall’esecutivo di Boris Johnson. La versione mutata è molto più contagiosa (fino al 70 per cento in più) di quella presente nel Regno Unito e costituisce una minaccia da affrontare nel più breve tempo possibile. InsideOver.

Mibavi1 : @GiuseppeConteIT @robersperanza #MUTAZIONEVIRUS CHE SI ATTENDE A BLOCCARE VOLI DA #GB ? CHE CI CONTAGI IL NUOVO VI… - paolalongo8 : RT @AurelianoStingi: In questo momento i migliori filogenisti, genetisti, bioinfo, virologi e evoluzionisti al mondo stanno guardando la nu… - lauragilli65 : RT @sabrimaggioni: Covid, boom di contagi per la mutazione del virus: ora il Regno Unito è un caso Boris Johnson ha convocato una riunione… - RPegna : RT @sabrimaggioni: Covid, boom di contagi per la mutazione del virus: ora il Regno Unito è un caso Boris Johnson ha convocato una riunione… - LelloCutolo : RT @marpion1: +++Coronavirus, l’Olanda sospende i voli dal Regno Unito in seguito ad un primo contagio registrato nel paese e riconducibile… -