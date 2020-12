La MLS conferma | offerta ufficiale Roma per il terzino Reynolds

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il sito della MLS ha ufficialmenteto quanto aveva anticipato un paio di giorni fa Gianluigi Longari per Sportitalia. Ovvero che laha presentato un’per ildestro Bryan, diciannovenne punto di forza del Dallas. Un interesse concreto a fronte di una valutazione non di molto inferiore ai dieci milioni. Un colpo che sarebbe in linea con la proprietà americana e che ha importanti contenuti tecnici visto che stiamo parlando di un ragazzo molto ben strutturato fisicamente e bravo soprattutto nella fase offensiva. Foto: MLS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.