La lettera a Babbo Natale di Stefano De Martino e Biagio Izzo a Domenica In (Foto) (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano De Martino entra nello studio di Domenica In con un panettone enorme per Mara Venier, Biagio Izzo con un vassoio di golosi babà. Un po’ di leggerezza in tv ma non ci sono gli abbracci. Da tempo Stefano De Martino e Mara Venier non si incontrano ma c’è solo spazio per il buon umore, niente domande, niente gossip. “Esimio Babbo Natale ti scrivo al plurale perché siamo due bambini a scrivere, io ho 31 anni e sono un conduttore meno famoso di Mara Venier e Pippo Baudo, con me c’è il mio amichetto Biagio, pure lui ha 31 anni ma li ha già compiuti 2 volte, lui fa l’attore ma sicuramente non lo conosci perché è molto meno famoso… (segue una lunghissima lista di attori). Io sono buono ma penso ci debba essere pari ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 dicembre 2020)Deentra nello studio diIn con un panettone enorme per Mara Venier,con un vassoio di golosi babà. Un po’ di leggerezza in tv ma non ci sono gli abbracci. Da tempoDee Mara Venier non si incontrano ma c’è solo spazio per il buon umore, niente domande, niente gossip. “Esimioti scrivo al plurale perché siamo due bambini a scrivere, io ho 31 anni e sono un conduttore meno famoso di Mara Venier e Pippo Baudo, con me c’è il mio amichetto, pure lui ha 31 anni ma li ha già compiuti 2 volte, lui fa l’attore ma sicuramente non lo conosci perché è molto meno famoso… (segue una lunghissima lista di attori). Io sono buono ma penso ci debba essere pari ...

PaoloX68 : RT @quelliche_rai2: ?? Anche Ciruzzo ha scritto la lettera a Babbo Natale, ma quando si intimidisce legge male! Per lui garantisce l'inalber… - barbaraforia : RT @quelliche_rai2: ?? Anche Ciruzzo ha scritto la lettera a Babbo Natale, ma quando si intimidisce legge male! Per lui garantisce l'inalber… - quelliche_rai2 : ?? Anche Ciruzzo ha scritto la lettera a Babbo Natale, ma quando si intimidisce legge male! Per lui garantisce l'ina… - MorganaPistilli : devo scrivere una lettere a Babbo Natale in francese a 15 anni devo scrivere la lettera a Babbo Natale A 15 ANNI - Hsiwk_ : Giornalista:”secondo te cosa possono scrivere gli interisti nella lettera a Babbo Natale?” E subito torna in mente… -