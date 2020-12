La Lega festeggia l’assoluzione di Virginia Raggi (Di domenica 20 dicembre 2020) «Virginia sbaglia, così si fa un favore alla destra». Pare che la Raggi, ieri assolta al processo d’appello sul caso Marra perché “il fatto non costituisce reato” non abbia preso bene le parole pronunciate dal suo vice Luca Bergamo quando è stata annunciata la sua ricandidatura a sindaco di Roma. Eppure, racconta Repubblica, ieri sono stati in molti a festeggiare nella Lega e in Fratelli d’Italia. Un caso? Bergamo, non è un mistero, ha sempre provato a compattare il fronte tra Pd e 5S. Da ieri si tratta di una missione impossibile. Con Virginia Raggi in campo, non più scaricabile dai vertici grillini e passata nel giro di 24 ore da possibile scarto a eroina, replicare l’intesa giallorossa di governo è impossibile. A destra, appunto, si festeggia: «Mi sono arrivate ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) «sbaglia, così si fa un favore alla destra». Pare che la, ieri assolta al processo d’appello sul caso Marra perché “il fatto non costituisce reato” non abbia preso bene le parole pronunciate dal suo vice Luca Bergamo quando è stata annunciata la sua ricandidatura a sindaco di Roma. Eppure, racconta Repubblica, ieri sono stati in molti are nellae in Fratelli d’Italia. Un caso? Bergamo, non è un mistero, ha sempre provato a compattare il fronte tra Pd e 5S. Da ieri si tratta di una missione impossibile. Conin campo, non più scaricabile dai vertici grillini e passata nel giro di 24 ore da possibile scarto a eroina, replicare l’intesa giallorossa di governo è impossibile. A destra, appunto, si: «Mi sono arrivate ...

Dennis16622299 : @matteosalvinimi Si sbaglia. Che festeggia è lo spirito di umanità di cui gli Italiani per cultura possiedono da mo… - Frances87129554 : @Noiconsalvini Ridicoli falliti. La Lega era al 38% e ora festeggia per essere al 24%, ossia -14% di voti in un ann… - Frances87129554 : @LegaSalvini Ridicoli falliti. La Lega era al 38% e ora festeggia per essere al 24%, ossia -14% di voti in un anno.… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Ha vinto lo Stato, non il governo'. Pescatori liberati, la leghista Baldassarre contro #Conte: 'Lui festeggia, ma dev… - Libero_official : 'Ha vinto lo Stato, non il governo'. Pescatori liberati, la leghista Baldassarre contro #Conte: 'Lui festeggia, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega festeggia La Lega festeggia l’assoluzione di Virginia Raggi next L’Arte delle perle di vetro è patrimonio culturale immateriale dell’Umanità

Attraverso le perle, la loro infinita bellezza legata indissolubilmente alla loro estrema fragilità ... Per Venezia e per tutti coloro che amano il vetro, oggi è un giorno di festa e la Città troverà ...

Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso: raccolti generi di conforto

Da Nicholas Fadda, commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo. Alla vigilia di un Natale a dir poco atipico la Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso ...

Attraverso le perle, la loro infinita bellezza legata indissolubilmente alla loro estrema fragilità ... Per Venezia e per tutti coloro che amano il vetro, oggi è un giorno di festa e la Città troverà ...Da Nicholas Fadda, commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo. Alla vigilia di un Natale a dir poco atipico la Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso ...