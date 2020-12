La Lazio recupera Acerbi e Muriqi contro il Napoli, Leiva no: i convocati (Di domenica 20 dicembre 2020) La Lazio ha diffuso l’elenco dei calciatori convocati per la partita di stasera contro il Napoli (che sarà senza Insigne e Mertens). recuperati Acerbi e Muriqi, mentre non ce la fanno Leiva, Parolo e Fares. Portieri: Alia, Strakosha, Reina.Difensori: Acerbi, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Laha diffuso l’elenco dei calciatoriper la partita di staserail(che sarà senza Insigne e Mertens).ti, mentre non ce la fanno, Parolo e Fares. Portieri: Alia, Strakosha, Reina.Difensori:, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu.Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile,. L'articolo ilsta.

