(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Laha sconfitto ilper 2-0 nella partita della 13esima giornata di Serie A giocata stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Era dal 2012 che i capitolini non collezionavano due successi di fila in casa contro i partenopei, mentre dal gennaio scorso ilnon perdeva due partite di fila in campionato. All’uscita delle formazioni dal tunnel,senza Acerbi che fino a pochi minuti prima della sfida aveva regolarmente effettuato il riscaldamento. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono partiti forte e al 9? l’hanno sbloccata con Ciro: al sesto gol contro il(5 con la maglia dellae 1 con quella del Genoa), e su preciso cross dalla destra di Marusic, l’attaccante originario di Sorrento ha incornato dal centro ...

Vdruz : La Lazio batte il Napoli e torna in zona Champions - IlModeratoreWeb : La Lazio batte 2-0 il Napoli, perle di Immobile e Luis Alberto - - nestquotidiano : La Lazio batte 2-0 il Napoli, perle di Immobile e Luis Alberto - Italpress : La Lazio batte 2-0 il Napoli, perle di Immobile e Luis Alberto - CorriereCitta : La Lazio batte 2-0 il Napoli, perle di Immobile e Luis Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio batte

Tante le assenze nel Napoli in attacco (Insigne, Mertens e Osimhen) e la Lazio non perdona. 2-0 il risultato finale. Partenza subito aggressiva della Lazio che si porta subito in vantaggio con il raga ...Nel posticipo della tredicesima giornata di campionato il Napoli affronta la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano e Politano accanto a Petagna. I biancocelesti ...