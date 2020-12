La folle battaglia tra i laburisti britannici (Di domenica 20 dicembre 2020) La sinistra del partito pensa alla scissione dopo la sospensione di Jeremy Corbyn per le accuse di antisemitismo, e il nuovo leader Keir Starmer è bloccato Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) La sinistra del partito pensa alla scissione dopo la sospensione di Jeremy Corbyn per le accuse di antisemitismo, e il nuovo leader Keir Starmer è bloccato Leggi

Cinema e rivoluzione, una voce per chi non l’ha mai avuta

Sul finire degli anni Sessanta, il regista e saggista cubano Juan García Espinosa scriveva che il cinema deve tendere ad essere imperfetto, mescolando cioè arte e vita, abbattendo le distinzioni fra a ...

