La FDA sta indagando sulle reazioni allergiche al vaccino Pfizer Covid-19 dopo molteplici incidenti

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 20 dicembre 2020) La Food and Drug Administration (FDA) statunitense sta collaborando con i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per trovare il “colpevole” dietro le segnalazioni dial/ BioNTech-19. Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA, ha annunciato venerdì che l’agenzia sta esaminando almeno cinque casi dial, che ha iniziato a essere somministrato la scorsa settimana. “Penso che a questo punto abbiamo il giusto sistema in atto, una strategia di mitigazione con la disponibilità di un trattamento per una grave reazione allergica pronta e continueremo a monitorarlo molto da vicino”, ha detto Marks giornalisti venerdì sera. Non è chiaro ...