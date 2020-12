La Coldiretti celebra la Festa del Ringraziamento | “I doni della terra sono fonte di vita”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pandemia ed eventi climatici. Questi due eventi hanno catalizzato l’attenzionemanizioneche, questa mattina, hato ladelcon una Messa in Duomota dall’Arcivescovo mons. Felice Accrocca. Un evento sempre molto atteso dal mondo dell’agricoltura, ma quest’anno ovviamente si carica di un significato particolare, che nell’Omelia mons. Accrocca ha voluto ricordare con forza: “Anche in situazioni difficili noi dobbiamo sempre ringraziare Dio. Dio non ci tradisce mai, siamo noi che dobbiamo avere fede in Lui”. Poco prima del terminecerimonia religiosa, nel momento tradizionaleconsegna dei...

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti celebra

anteprima24.it

"La statuetta è il simbolo – hanno rimarcato al vescovo i promotori – dell’impegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità per la cura delle persone colpite dalla pandemia. L’iniziativa non è ...In dirittura d’arrivo un accordo con il gruppo Hilton per le strutture della Valdichiana, le celebri “Leopoldine”, che solo nel 219 hanno ospitato oltre 15 mila ospiti. Sempre in Valdichiana tra i ...