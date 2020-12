La Cina userà il riconoscimento facciale per identificare gli uiguri? (Di domenica 20 dicembre 2020) Un software testato da Huawei e da un'altra società cinese sarebbe in grado di individuarli e di mandare un avviso alla polizia Leggi su ilpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Un software testato da Huawei e da un'altra società cinese sarebbe in grado di individuarli e di mandare un avviso alla polizia

