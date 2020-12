La centralità del Parlamento presa sul serio

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Da alcune settimane sono ricorrenti i richiami alladel, anche da parte di esponenti politici che, in passato (soprattutto quando erano al governo), non erano dello stesso avviso, alcuni dei quali, a dire il vero, continuano a riproporre quella vecchia idea del “sindaco d’Italia”, che con il parlamentarismo non è decisamente coerente. In ogni caso, sulladel, prevista dalla Costituzione, siamo certamente d’accordo. In virtù di questa non abbiamo condiviso l’ipotesi di “chiusura per pandemia”, che, per quanto sempre respinta dai Presidenti delle Camere, è balenata più volte durante la “prima ondata”, anche con la modalità soft del collegamento da casa e, in virtù della medesima, abbiamo avversato i tentativi di revisione costituzionale volti a ...