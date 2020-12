La Casertana gioca in nove perché ha 15 calciatori positivi al Covid-19 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il giornalista Benny Giardina segnala un caso clamoroso a Caserta. “La Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio della sfida con la Viterbese. Scende in campo con 9 giocatori”. “Alcuni dei 9 calciatori schierati dalla Casertana “sono febbricitanti, sebbene risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi”. Stando a quanto comunicato dal club, la Viterbese non ha accordato il rinvio e la Lega Pro non è intervenuta”. Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio della sfida con la Viterbese. Scende in campo con 9 giocatori. pic.twitter.com/l54fJzYH1O — Benny Giardina ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Il giornalista Benny Giardina segnala un caso clamoroso a Caserta. “Laha 15al #19 e non le viene concesso il rinvio della sfida con la Viterbese. Scende in campo con 9tori”. “Alcuni dei 9schierati dalla“sono febbricitanti, sebbene risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi”. Stando a quanto comunicato dal club, la Viterbese non ha accordato il rinvio e la Lega Pro non è intervenuta”. Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: laha 15al #19 e non le viene concesso il rinvio della sfida con la Viterbese. Scende in campo con 9tori. pic.twitter.com/l54fJzYH1O — Benny Giardina ...

