La Campania resta in zona arancione, sono vietati spostamenti fra i comuni (Di domenica 20 dicembre 2020) di Erika Noschese Ancora un braccio di ferro con il governo centrale e la conferma della linea dura anticipata già nei giorni scorsi. Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nella giornata di ieri ha firmato l'ordinanza numero 98 con ulteriori disposizioni di prevenzione sanitaria nei giorni dal 20 al 23 dicembre, quindi a partire da questa mattina. Il presidente di Palazzo Santa Lucia conferma che la Campania sarà in zona arancione anche nei giorni che anticipano il natale, fino all'anti vigilia per l'appunto mentre dal giorno successivo, e fino al 27, tutta l'Italia sarà in zona rossa. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi Consiglia

