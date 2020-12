La Campania in zona arancione da oggi: nei bar solo acqua a partire dalle 11 (Di domenica 20 dicembre 2020) L'ordinanza di De Luca inasprisce i divieti e ferma la vendita di alcolici dal mattino per stoppare il rito dello scambio dei doni in strada. Ma a Capri i sindaci decretano la zona gialla. E i ... Leggi su today (Di domenica 20 dicembre 2020) L'ordinanza di De Luca inasprisce i divieti e ferma la vendita di alcolici dal mattino per stoppare il rito dello scambio dei doni in strada. Ma a Capri i sindaci decretano lagialla. E i ...

VincenzoDeLuca : COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM'E': SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA 'ZONA ARANCIONE' - SkyTG24 : #DeLuca ha annunciato che la #Campania rimane in zona arancione. Nell'ordinanza ci sono anche altre misure di conte… - fanpage : Campania zona arancione, la rivolta dei ristoranti al Lungomare: protesta in piazza Vittoria - cuba98w : RT @ilmanifesto: FLASHBACK #ilmanifesto #laprima del 20 dicembre 2020 L’ultimo weekend in giallo, prima dell’ingresso della caotica zona… - occhio_notizie : La Campania resta in zona arancione: al bar dalle 11 solo acqua -