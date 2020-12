Juventus, il gesto di Cristiano Ronaldo a Morata dopo il gol dello spagnolo (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus fa festa dopo il poker rifilato al Parma nella sfida di sabato sera. A segno Kulusevski, ma soprattutto Cristiano Ronaldo (doppietta) e Alvaro Morata. Proprio i due attaccanti sono stati protagonisti assoluti in campo e fuori.Ai social, non è certo passata inosservata l'esultanza al gol dello spagnolo. Non tanto quella del numero 9, quanto quella dell'asso portoghese, in quel momento in panchina.Juventus, il gesto di CR7 per Moratacaption id="attachment 1068277" align="alignnone" width="530" Cristiano Ronaldo (screenshot twitter)/captionChe il feeling sul terreno di gioco ci sia, è evidente. Ma che le cose vadano davvero bene anche fuori dal campo, ora è certificato. Vedere ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Lafa festail poker rifilato al Parma nella sfida di sabato sera. A segno Kulusevski, ma soprattutto(doppietta) e Alvaro. Proprio i due attaccanti sono stati protagonisti assoluti in campo e fuori.Ai social, non è certo passata inosservata l'esultanza al gol. Non tanto quella del numero 9, quanto quella dell'asso portoghese, in quel momento in panchina., ildi CR7 percaption id="attachment 1068277" align="alignnone" width="530"(screenshot twitter)/captionChe il feeling sul terreno di gioco ci sia, è evidente. Ma che le cose vadano davvero bene anche fuori dal campo, ora è certificato. Vedere ...

