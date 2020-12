Juventus | il caso Suarez e l’intercettazione che imbarazza Paratici | la mail | la professoressa e la conversazione shock…

Leggi su mediagol

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luisnel caos.Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata ormai da diversi mesi, in pochi si sono dimenticati delLuise del presunto esame illecito che lo avrebbe potuto far approdare in bianconero. Le indagini svolte nel corso degli ultimi mesi si sono concentrate in maniera scrupolosa e specifica su un' ipotetica 'promessa di utilità' che sarebbe uno dei maggiori capi d'accusa per la società di Andrea Agnelli e per l’Università per stranieri di Perugia.Nella giornata di ieri, il Pistolero è stato sentito dai magistrati perugini in videoconferenza: un interrogatorio come persona informata dei fatti, sollecitato con una rogatoria internazionale., che ha parlato rigorosamente in spagnolo - assistito da un interprete -, avrebbe confermato di aver ricevuto una ...