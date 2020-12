Juventus Fiorentina probabili formazioni | Szczesny e Cuadrado dal 1?

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 20 dicembre 2020)– Ultima partita dell’anno prima della sosta natalizia. Martedì seraalle 20.45 chiuderà il 2020 bianconero pieno di gioie e dolori. La squadra di Pirlo deve chiudere al meglio l’anno cercando di mettere ulteriori pressioni al Milan ancora imbattuto e capolista. Tornerà a disposizione Demiral con Dybala e Arthur., chi gioca In porta dovrebbe rientrare, mentre sulla destra torna, con Danilo e Alex Sandro in ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa ancora Bonucci con De Ligt. A centrocampo possibile occasione per Arthur (qualora recuperi dal ...