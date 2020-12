Juventus-Fiorentina, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo ospita la Fiorentina di Prandelli nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021, l’ultima prima della breve pausa natalizia. Gli uomini di Pirlo hanno intenzione di proseguire la striscia positiva per non perdere terreo in chiave scudetto, ma anche i viola hanno bisogno di punti considerata la difficile situazione in classifica. Il tecnico bianconero parlerà nella consueta conferenza stampa lunedì 21 dicembre e sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta su Juventus TV e sui canali ufficiali della Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladi Andreaospita ladi Prandelli nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021, l’ultima prima della breve pausa natalizia. Gli uomini dihanno intenzione di proseguire la striscia positiva per non perdere terreo in chiave scudetto, ma anche i viola hanno bisogno di punti considerata la difficile situazione in classifica. Il tecnico bianconero parlerà nella consuetalunedì 21 dicembre e sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta suTV e sui canali ufficiali della. SportFace.

stefano27591683 : @BugattiCristian la prossima partita e' Juventus fiorentina ed io tifo fiorentina, quindi tre punti a noi e San remo a te ,che ne pensi? - sportli26181512 : Verso Juve-Fiorentina, squadra in campo alla Continassa: il report: Dal sito ufficiale della Juventus: “Si...… - FiorentinaUno : JUVENTUS-FIORENTINA, Probabili formazioni e curiosità. La prima da ex per Chiesa - - milanvoice_ACM : RT @statutos__: se conosco bene la serie a, godiamoci il record di leao fino a martedì che c’è juventus-fiorentina e il fischiò d’inizio sa… - junews24com : Ribery e l'ammirazione per Ronaldo: lo disse il francese su CR7 - -