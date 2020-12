Juve | videochiamata con i bambini del Regina Margherita

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) . Alcuni campioni si sono intrattenuti con i piccoli de reparto di oncologia Bellissima iniziativa dei giocatori della. Alcuni di loro si sono collegati incon idel reparto di oncologia dell’Ospedalee di Casa Ugi per passare con loro del tempo e scambiarsi gli auguri di Natale. Sono intervenuti nel corso della chiamata Chiellini, Bonucci, Chiesa, Alex Sandro, Portanova, Demiral e Buffon. Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ?) ai piccoli pazienti del reparto di oncologia dell'Ospedalee di #CasaUgi @UgiOnlus. Un modo in più per vivere una magica #XmasReunion! ??? pic.twitter.com/y1WE6oTA91 —ntusFC ...