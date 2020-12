Jamie Lee Curtis e l’anniversario di matrimonio con Christopher Guest e gli altri gossip del weekend (Di domenica 20 dicembre 2020) Una foto in bianco e nero, due mani che si stringono e due sorrisi caldi e radiosi. È questo lo scatto che Jamie Lee Curtis sceglie di condividere sul suo profilo Instagram per festeggiare il suo 36esimo anniversario di matrimonio con il marito Christopher Guest, di 10 anni più vecchio di lei. «Una delle relazioni più lunghe che mi abbia dato conforto, contatto e connessione è quella con Chris» scrive l’attrice 62enne come se il tempo non fosse passato. «La mia mano nella sua. Allora come adesso. Insieme ai nostri figli, alla famiglia e agli amici, è diventata l’anello della nostra catena emotiva umana, che ha visto ognuno di noi confrontarsi con trionfi e tragedie». Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Una foto in bianco e nero, due mani che si stringono e due sorrisi caldi e radiosi. È questo lo scatto che Jamie Lee Curtis sceglie di condividere sul suo profilo Instagram per festeggiare il suo 36esimo anniversario di matrimonio con il marito Christopher Guest, di 10 anni più vecchio di lei. «Una delle relazioni più lunghe che mi abbia dato conforto, contatto e connessione è quella con Chris» scrive l’attrice 62enne come se il tempo non fosse passato. «La mia mano nella sua. Allora come adesso. Insieme ai nostri figli, alla famiglia e agli amici, è diventata l’anello della nostra catena emotiva umana, che ha visto ognuno di noi confrontarsi con trionfi e tragedie».

