J-Ax rivela il retroscena con la moglie: “…le carte del divorzio” (Di domenica 20 dicembre 2020) J-Ax racconta una notizia shock su lui e il rapporto con la moglie che da quello che sappiamo è andato sempre bene J-AxLa bellissima Elaina Coker, sexy modella è ormai famosa per aver fatto innamorare di sé l’eterno Peter Pan: J -Ax. Elaina è arrivata in Italia per conquistare lo star system e non solo c’è riuscita, ma ha anche rubato il cuore all’ex leader degli Articolo 31. La Coker fa coppia fissa con J-Ax da oltre 15 anni e nel 2007 è stata anche portata all’altare divenendo così sua moglie. I due si sono sposati con una privata e semplice cerimonia in cui erano presenti solamente gli amici intimi. Incoronando in seguito, il loro amore con la nascita di Nicolas nel 2017 segnando così l’era della loro amorevole famiglia. A lui Il cantautore ha anche dedicato un bellissimo brano “Tutto tua madre” uscito lo scorso 2018. Leggi anche – ... Leggi su kronic (Di domenica 20 dicembre 2020) J-Ax racconta una notizia shock su lui e il rapporto con lache da quello che sappiamo è andato sempre bene J-AxLa bellissima Elaina Coker, sexy modella è ormai famosa per aver fatto innamorare di sé l’eterno Peter Pan: J -Ax. Elaina è arrivata in Italia per conquistare lo star system e non solo c’è riuscita, ma ha anche rubato il cuore all’ex leader degli Articolo 31. La Coker fa coppia fissa con J-Ax da oltre 15 anni e nel 2007 è stata anche portata all’altare divenendo così sua. I due si sono sposati con una privata e semplice cerimonia in cui erano presenti solamente gli amici intimi. Incoronando in seguito, il loro amore con la nascita di Nicolas nel 2017 segnando così l’era della loro amorevole famiglia. A lui Il cantautore ha anche dedicato un bellissimo brano “Tutto tua madre” uscito lo scorso 2018. Leggi anche – ...

infoitcultura : George Clooney rivela un retroscena inedito: incredibile, c’entra il rapporto con sua moglie - ele9061 : RT @Wikileaks_Ita: #ClintonEmails Retroscena confidenziale sul conflitto tra #Haftar e #Younus ci rivela come i due Colonnelli libici sono… - infoitcultura : Tommaso Zorzi rivela l’inedito retroscena su Mario Ermito: “Tra noi non è finita bene” - JohSogos : RT @Wikileaks_Ita: #ClintonEmails Retroscena confidenziale sul conflitto tra #Haftar e #Younus ci rivela come i due Colonnelli libici sono… - massimosab : RT @Wikileaks_Ita: #ClintonEmails Retroscena confidenziale sul conflitto tra #Haftar e #Younus ci rivela come i due Colonnelli libici sono… -