Itamil | l’associazione sindacale per i militari arriva nel salernitano | Trenta | “Presidio di democrazia”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Rappresentanzamilitare qualediper il nostro Paese”. L’ha definita così, l’ex ministro della Difesa, Elisabetta, la nascita delnazionale a carattereper idell’esercito italiano,, che conta numerosiiscritti, tra cui tanti salernitani. Un evento storico importante per l’Italia quello che ieri pomeriggio ha visto in collegamento da tutta Europa, rappresentanti sindacali, legali, giornalisti,dell’esercito italiano, deputati, senatori e l’ex ministro della Difesa, Elisabetta, riunirsi nel primo congresso online, per dare formalmente il via alla nascita ...