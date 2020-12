Inzaghi: 'Questa è la mia squadra! Rinnovo? Mai dire mai...' (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA - La Lazio si rilancia, Napoli battuto 2-0 con i gol di Immobile e Luis Alberto. Ora la classifica migliora: 3 punti dalla Roma che occupa il quarto posto. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA - La Lazio si rilancia, Napoli battuto 2-0 con i gol di Immobile e Luis Alberto. Ora la classifica migliora: 3 punti dalla Roma che occupa il quarto posto. Il tecnico Simone, nel post ...

rossipaolo65 : RT @danimagli: Una Lazio formato Champions distrugge il Napoli. Immobile continua a segnare e fare gol strepitosi, ma si parla più di altri… - danimagli : Una Lazio formato Champions distrugge il Napoli. Immobile continua a segnare e fare gol strepitosi, ma si parla più… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Questa è la mia squadra! Rinnovo? Mai dire mai...': Il tecnico della Laziofelice dopo la vittoria sul Nap… - FabrizioSapia : Tare che dice che Muriqi è stato acquistato perché Caicedo doveva andar via, Inzaghi che per la prima volta parla d… - stivmeccuin : RT @Max_883: Questa foto parla da sola Claudio prendi la penna, metti da parte l'orgoglio e rimetti le cose al posto che meritano Ma non d… -