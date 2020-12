Inter-Spezia, Bastoni sfida Bastoni: «Ci scambieremo la maglia a fine gara» (Di domenica 20 dicembre 2020) Simone Bastoni, terzino dello Spezia, ha parlato della sfida contro l’Inter dove incontrerà il suo omonimo nerazzurro Simone Bastoni, terzino dello Spezia, ha parlato della sfida contro l’Inter dove incontrerà il suo omonino, difensore nerazzurro. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Bastoni CONTRO Bastoni – «E’ un difensore che apprezzo molto. E’ giovane.Chiaro che alla fine sarebbe bello scambiarci la maglia». DA PICCOLO – «Juventino. Quando abbiamo giocato contro la Juve ho scambiato la magliacon Dybala, ma il migliore resta Cristiano: è di un altro pianeta». DA MEZZALA A TERZINO – «Sì nella ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Simone, terzino dello, ha parlato dellacontro l’dove incontrerà il suo omonimo nerazzurro Simone, terzino dello, ha parlato dellacontro l’dove incontrerà il suo omonino, difensore nerazzurro. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.CONTRO– «E’ un difensore che apprezzo molto. E’ giovane.Chiaro che allasarebbe bello scambiarci la». DA PICCOLO – «Juventino. Quando abbiamo giocato contro la Juve ho scambiato lacon Dybala, ma il migliore resta Cristiano: è di un altro pianeta». DA MEZZALA A TERZINO – «Sì nella ...

Inter : ?? | FOTO Squadra in campo verso #InterSpezia ?? ?? - Inter : ? | 5 COSE ? Da giovanissimo era attaccante. Chi era il suo idolo? ??? Ha un tatuaggio sulla schiena che racconta.… - Inter : ? | QUIZ Quale grande giocatore ha debuttato, nel 1989, in #InterSpezia di Coppa Italia? Scopri la risposta ??… - Mediagol : #Inter-#Spezia, dubbi in mediana per Conte e Italiano: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv… - FabrizioGrandi5 : @Inter @SerieA @CA_Ita #InterSpezia bisogna essere concentrati e pazienti, lo Spezia gioca bene a calcio. Se i raga… -