Inter-Spezia alle 15: Conte crede nel sorpasso sul Milan (Di domenica 20 dicembre 2020) Ci sono vittorie che segnano una stagione e quella di mercoledì contro il Napoli potrebbe rivelarsi decisiva nel bivio scudetto. L'Inter ha sofferto, ma alla fine ha fatto festa: 'Vincere così fa ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Ci sono vittorie che segnano una stagione e quella di mercoledì contro il Napoli potrebbe rivelarsi decisiva nel bivio scudetto. L'ha sofferto, ma alla fine ha fatto festa: 'Vincere così fa ...

Inter : ?? | FOTO Squadra in campo verso #InterSpezia ?? ?? - Inter : ? | 5 COSE ? Da giovanissimo era attaccante. Chi era il suo idolo? ??? Ha un tatuaggio sulla schiena che racconta.… - Inter : ? | QUIZ Quale grande giocatore ha debuttato, nel 1989, in #InterSpezia di Coppa Italia? Scopri la risposta ??… - GiCoppola_ : RT @passione_inter: OCCHI SULL'AVVERSARIO - Giovani, possesso e la cura Italiano: lo Spezia in cinque punti - - infoitsport : Inter Spezia: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn -