Inter, senti De Paul: «Futuro? Ecco dove vorrei giocare» (Di domenica 20 dicembre 2020) Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports del suo attuale momento in bianconero: le dichiarazioni Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports del suo attuale momento in bianconero. CRESCITA – «Cerco sempre di migliorare partita dopo partita. In questo momento della mia carriera fisicamente mi sento molto bene e questo è alla base di tutto. Mi piace molto guardare le partite di calcio e cerco sempre degli spunti per quanto riguarda il mio ruolo». MODELLI – «Credo che uno dei centrocampisti più completi sia Pogba. Ha tutto quello che serve a un centrocampista. Poi mi piace molto Vidal, fa gol, ha tante cose e lo dimostra la sua carriera impressionante. Poi mi piacciono Kroos, Modric. Puoi imparare davvero tanto da loro, anche se hanno caratteristiche diverse ...

CRESCITA – «Cerco sempre di migliorare partita dopo partita. In questo momento della mia carriera fisicamente mi sento molto bene e questo è alla base di tutto. Mi piace molto guardare le partite di

